Aeroporto di Brindisi subalterno D' Attis | Adp sbaglia numeri sbilanciati a favore di Bari

L’aeroporto di Brindisi si trova al centro di un acceso dibattito, con numeri che sembrano penalizzare ingiustamente la struttura brindisina a favore di Bari. Mauro D’Attis, deputato brindisino e commissario regionale di Forza Italia, non ha esitato a criticare apertamente Aeroporti di Puglia, accusando l’ente di sbilanciamenti ingiustificati. La questione solleva interrogativi sulla gestione e sulla trasparenza degli indicatori di performance, lasciando aperta la sfida per un equilibrio più equo e trasparente.

BRINDISI - “È evidente che Aeroporti di Puglia qualcosa la sta sbagliando, perché ci sono dei numeri che sono fortemente sbilanciati, nei confronti dell'aeroporto di Bari”. Anche il deputato brindisino Mauro D'Attis, commissario regionale di Forza Italia, bacchetta l'ente aeroportuale, per il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

