Aerei | sospensione voli nel nordovest tecnici al lavoro

Aerei in sospensione nel Nordovest: un imprevisto tecnico al Centro di Controllo di Milano sta temporaneamente rallentando i voli, coinvolgendo tutte le operazioni negli aeroporti della zona. Enav ha prontamente annunciato la sospensione delle partenze e degli arrivi per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi e consigli utili su come affrontare questa situazione inaspettata.

Milano, 28 giu. (LaPresse) – L'Enav, Ente nazionale per l'assistenza al volo, ha comunicato che "presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell'area nord-occidentale del Paese, si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati". "Per garantire i piĂą elevati standard di sicurezza operativa, è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena operativitĂ nel piĂą breve tempo possibile", ha aggiunto Enav. Secondo l'Associazione aeroporti lombardi, si tratta di un blocco radar che ha coinvolto fra gli altri gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Genova e Torino.

