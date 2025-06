Aerei in Italia guasti al centro radar | voli bloccati nel Nord Ovest

Un improvviso guasto al Centro radar in Italia ha paralizzato il traffico aereo del Nord-Ovest, causando ritardi, cancellazioni e riposizionamenti di decine di voli. Lombardia, Piemonte e Liguria sono rimaste senza controllo degli spostamenti in quota, mettendo in crisi i principali aeroporti della regione. La situazione, ancora in evoluzione, mette in evidenza l’importanza di sistemi di backup e piani di emergenza efficaci per garantire la sicurezza e la regolarità dei voli.

Si fermano i cieli dell'Italia nord-occidentale. Stasera decine di voli in arrivo e in partenza in alcuni dei principali aeroporti del Paese dovranno essere ritardati, cancellati o addirittura riportati negli scali di origine. Il motivo? Lo spazio aereo in Lombardia, Piemonte e Liguria è inutilizzabile per un guasto al Centro di controllo d'area, la sala con i radar che gestiscono i movimenti in quota. A darne notizia è il sito del Corriere della Sera. L'immagine, invece, è tratta da FlightRadar24.  . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Aerei in Italia, guasti al centro radar: voli bloccati nel Nord Ovest

In questa notizia si parla di: italia - centro - radar - voli

Italia e Mes: le tensioni sulla riforma del “Fondo salva-Stati” tornano al centro dell’Eurogruppo - Le tensioni sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) riaffiorano nell'Eurogruppo, con la mancata ratifica da parte dell'Italia oggetto di accesi dibattiti.

"Aeroporto di capodichino. Cancellati molti voli per un guasto al radar dell’aeroporto. Migliaia di turisti costretti a ritornare indietro". Vai su Facebook

Aerei in Italia, guasto al centro radar: bloccati i voli nel Nord Ovest, da Milano a Torino; Voli bloccati in Italia, guasto al centro radar: cosa sta succedendo; Guasto al centro radar: bloccati i voli del Nord Ovest d’Italia. Ritardi e cancellazioni a Orio.

Voli bloccati in Italia, guasto al centro radar: cosa sta succedendo - ovest italiano chiuso per un’avaria al Radar di Milano- Secondo ilmessaggero.it

Aerei in Italia, guasti al centro radar: voli bloccati nel Nord Ovest - Stasera decine di voli in arrivo e in partenza in alcuni dei principali aeroporti del Paese ... Da iltempo.it