Adrano troppi pregiudicati nel locale chiusura per un chiosco-bar

Adrano si prepara a riprendere il suo spirito autentico: il Questore di Catania ha deciso di sospendere temporaneamente un chiosco-bar nel centro, ritenuto luogo di ritrovo per soggetti pregiudicati. Un intervento deciso per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini, dimostrando che le autorità sono attente e determinate a tutelare il tessuto sociale. La chiusura di sette giorni rappresenta un passo importante verso una comunità più sicura e condivisa.

Provvedimento emanato dal Questore di Catania. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un chiosco-bar nel centro di Adrano, ritenuto punto di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati. La chiusura, della durata di 7 giorni, è stata ordinata dal Questore di Catania ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Indagini e controlli del commissariato di Adrano. Il provvedimento è stato notificato al titolare del locale dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, a seguito di ripetuti controlli effettuati nei mesi scorsi.

