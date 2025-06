Adesioni e distinguo per la manifestazione Pace e giustizia per la Palestina

Le adesioni per la manifestazione "Pace e Giustizia per la Palestina" a Verona sono state numerose, con quasi cento associazioni locali unite nel chiedere un fermo a quanto accade a Gaza. Questo pomeriggio, 28 giugno, si terrà un appuntamento importante per testimoniare solidarietà e speranza. Nonostante il grande coinvolgimento della società civile, alcune voci si sono fatte avanti con posizioni diverse, rendendo ancora più cruciale il nostro messaggio di unità e pace.

Un appuntamento di pace condiviso da quasi cento associazioni veronesi. Una manifestazione per dire tutte e tutti insieme "Basta" a quanto si sta consumando a Gaza. L'evento si terrà questo pomeriggio, 28 giugno, e nonostante abbiamo aderito davvero tante associazioni locali, si sono alzate.

In questa notizia si parla di: manifestazione - pace - adesioni - distinguo

