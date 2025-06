Addio Napoli che colpo di scena | il ritorno inaspettato

Il Napoli si prepara a sorprenderci ancora una volta: tra trattative calde e ritorni inaspettati, il mercato partenopeo brucia le tappe. Dopo aver trovato l’accordo con Noa Lang e Sam Beukema, un altro colpo di scena sta per scuotere la piazza. La cessione di un big si avvicina, aprendo le porte a un ritorno clamoroso che potrebbe rivoluzionare la squadra. Quale sarà il prossimo capitolo di questa estate infuocata?

Cessione in vista in casa Napoli: il giocatore potrebbe cambiare aria e tornare nella squadra che lo lanciò. Il mercato del Napoli è sempre più scoppiettante. Il club partenopeo è attivissimo sul mercato ed è molto vicino a chiudere diverse trattative di spessore. Trovata l'intesa con Noa Lang e Sam Beukema: nei prossimi giorni la dirigenza troverà l'accordo economico anche con i rispettivi club. Nelle ultime ore, però, è arrivato un vero colpo di scena. Sebbene la trattativa sembrava ormai indirizzata, un giocatore azzurro potrebbe cambiare improvvisamente destinazione. Di Marzio: "Forte interesse del Genoa per Simeone".