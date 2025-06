Addio Messi bravo ragazzo | ora litiga con gli arbitri manda a quel paese compagni e avversari L’Equipe

Messi non è più il ragazzo timido e innocuo di un tempo. Nel mondo del calcio, la sua trasformazione si fa sentire: tra proteste, falli tattici e frustrazione, l'asso argentino si mostra più deciso e irruento che mai. La sua evoluzione in campo ha sorpreso molti, ma ciò che emerge è un Messi diverso, pronto a sfidare i limiti e a manifestare la propria personalità. Ora, il suo carattere ribelle sembra essere il nuovo volto di una leggenda.

Messi non è più il bravo ragazzo, innocuo, di un tempo. In campo si fa sentire molto di più, tra falli e cartellini gialli, come racconta L’Equipe a proposito del Mondiale per Club. Tra falli tattici e proteste:. L’Equipe scrive: « Un fallo tanto evidente quanto efficace per fermare un contropiede avversario, un rimprovero al compagno Telasco Segovia che aveva appena perso palla, un pollice alzato ironicamente verso l’arbitro che subito dopo gli ha mostrato un cartellino giallo meritato . No, non è Thiago Motta: stiamo parlando proprio di Lionel Messi durante Inter Miami-Palmeiras (2-2) al Mondiale per club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it