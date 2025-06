Addio all' ex viceprefetto Pietro Massone | una vita al servizio delle istituzioni

Brindisi piange la scomparsa di Pietro Massone, ex viceprefetto e pilastro delle istituzioni locali. Con quasi 30 anni dedicati al servizio pubblico, il suo impegno e la sua passione hanno lasciato un segno indelebile nella comunità. Laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato e insegnante, ha sempre incarnato i valori di dedizione e integrità. La sua perdita è un vuoto profondo per tutti noi, ma il suo esempio resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto.

BRINDISI - Si è spento all'età di 64 anni l'ex viceprefetto aggiunto Pietro Massone, da quasi 30 anni in servizio presso la prefettura di Brindisi. Laureato in giurisprudenza e abilitato all'esercizio della professione di avvocato e all'insegnamento in discipline giuridiche ed economiche, ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

