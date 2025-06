Addio alle tavolate benvenuti pranzi lampo | il nuovo studio Censis racconta come in 24 minuti gli italiani cercano di salvare la convivialità La battaglia di docenti e ATA per i buoni pasto

Addio alle tavolate conviviali, benvenuti pranzi lampo: il nuovo studio Censis svela come in soli 24 minuti gli italiani tentino di preservare un momento di socialità, tra corse contro il tempo e esigenze quotidiane. La battaglia di docenti e ATA per i buoni pasto testimonia la trasformazione delle nostre pause pranzo in rapidi incontri di lavoro o di recupero. Una sfida che riflette i mutamenti della società moderna, dove il tempo sembra sempre più stringente.

Chi avrebbe mai pensato che la pausa pranzo potesse trasformarsi in una corsa contro il tempo? Oggi, tra una riunione e l’altra, gli italiani dedicano in media appena 24 minuti al pasto principale della giornata nei giorni lavorativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

