Addio a Rick Hurst morto il vice sceriffo Cletus Hogg di ‘Hazzard’

Addio a Rick Hurst, il caro vice sceriffo Cletus Hogg di "Hazzard". La sua ironia e il suo sorriso rimarranno impressi nei cuori di milioni di fan. Con la scomparsa di questo iconico attore, si chiude un capitolo indimenticabile della televisione americana. La sua presenza sullo schermo continuerà a vivere nel ricordo di tutti coloro che hanno amato le sue interpretazioni.

(Adnkronos) – Rick Hurst, l'attore statunitense noto per aver interpretato il bonario vice sceriffo Cletus Hogg nella popolare serie televisiva "The Dukes of Hazzard" (conosciuta in Italia come "Hazzard"), è morto giovedì 26 giugno all'età di 79 anni a Los Angeles. La notizia è stata resa pubblica dal museo Cooter's Place di Pigeon Forge, nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: hazzard - rick - hurst - morto

È morto Rick Hurst, ha interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella sitcom di successo “Hazzard” - Lutto nel mondo dello spettacolo: è scomparso a 79 anni l’attore Rick Hurst, celebre per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella iconica sitcom “Hazzard”.

Rick Hurst, famoso per il ruolo del vice sceriffo Cletus Hogg nella serie tv Hazzard, è morto a 79 anni. L'annuncio dato dal collega Ben Jones. Vai su Facebook

Rick Hurst, morto lo storico interprete di Hazzard in tv Vai su X

Addio a Rick Hurst, il vice sceriffo Cletus di Hazzard. Aveva 79 anni; Addio a Rick Hurst, morto il vice sceriffo Cletus Hogg di 'Hazzard'; Morto Rick Hurst, il vicesceriffo Cletus di Hazzard.

Addio a Rick Hurst, morto il vice sceriffo Cletus Hogg di 'Hazzard' - Rick Hurst, l'attore statunitense noto per aver interpretato il bonario vice sceriffo Cletus Hogg nella popolare serie televisiva "The Dukes of Hazzard" (conosciuta in Italia come "Hazza ... Da msn.com

È morto Rick Hurst, ha interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella sitcom di successo “Hazzard” - Rick Hurst, famoso per il ruolo del vice sceriffo Cletus Hogg nella serie tv Hazzard, è morto a 79 anni. Scrive ilfattoquotidiano.it