addio a rick hurst il celebre vice sceriffo cletus hogg della serie hazzard

Addio a Rick Hurst, il volto indimenticabile del vice sceriffo Cletus Hogg nella serie cult “The Dukes of Hazzard”. Con la sua presenza carismatica e il sorriso furbo, Hurst ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di milioni di fan. La sua scomparsa, avvenuta il 26 giugno 2025 a Los Angeles, segna la fine di un’epoca. Il successo con Hazzard: Cletus Hogg e il suo spirito rimarranno per sempre vivi nell’immaginario collettivo.

Rick Hurst, storico attore americano noto al grande pubblico per il ruolo del vice sceriffo Cletus Hogg nella serie cult "The Dukes of Hazzard" (in Italia "Hazzard"), è scomparso il 26 giugno 2025 a Los Angeles all'età di 79 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dal museo Cooter's Place di Pigeon Forge (Tennessee), dove l'attore avrebbe dovuto partecipare a un evento a luglio, poi annullato. Il successo con Hazzard: Cletus Hogg e la comicità americana degli anni '80. Rick Hurst ha interpretato Cletus Hogg dal 1979 al 1983 per cinque stagioni. Il personaggio, cugino dell'iconico Boss Hogg, ha conquistato i fan della serie grazie alla sua natura buffa, ingenua e affettuosa.

