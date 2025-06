Addio a Paolo Sirena leggenda dell' Hellas Verona | Ha lasciato un segno indelebile in campo e fuori

Verona piange una leggenda del calcio: Paolo Sirena, storico capitano e simbolo dell’Hellas Verona, ha lasciato un segno indelebile sia in campo che fuori. Con oltre 200 presenze e un cuore grande, Sirena ha incarnato l’anima della squadra e della città. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per tutto il mondo sportivo scaligero. Il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha amato e stimato.

Verona piange una delle sue figure calcistiche più amate: Paolo Sirena, storico terzino sinistro e capitano dell’Hellas Verona, è morto ieri, venerdì 27 giugno 2025, all’età di 79 anni. Con oltre 200 presenze in maglia gialloblù tra il 1969 e il 1977, Sirena è stato un simbolo del club scaligero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

