Adda 40enne annega nel fiume nel Milanese | recuperato il corpo

Tragedia sul fiume Adda: un uomo di 40 anni, romeno e con amici, perde la vita in un istante. Dopo ore di ricerche senza sosta tra Trezzo e Vaprio d'Adda, il suo corpo è stato finalmente recuperato, lasciando una comunità sconvolta. La vicenda sottolinea ancora una volta quanto siano fondamentali prudenza e attenzione durante le momentanee attività di svago vicino all’acqua. La sua storia ci invita a riflettere sulla sicurezza e sull’imprevedibilità della natura.

Un uomo di 40 anni, di origine romena, è stato trovato senza vita nel fiume Adda nel tardo pomeriggio di oggi, nel tratto compreso tra Trezzo e Vaprio d'Adda, in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era con un gruppo di amici e aveva deciso di fare un bagno ma è finito sott'acqua, probabilmente per un malore. L'allarme era scattato attorno alle 16. Le ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio. Il corpo è stato poi individuato e recuperato a circa 15 metri di distanza dalla sponda di Vaprio e a una profondità di circa cinque metri. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it