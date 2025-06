Adamant è fatta per Renzi E’ il primo botto di mercato

Adamant 232, il colpo di mercato che ha fatto parlare di sé, si definisce ora con la firma di Andrea Renzi, pronto a fare la differenza nel prossimo campionato di B Nazionale. Dopo settimane di trattative e desideri reciproci, il sì ufficiale è alle porte: un accordo 1+1 che segna l’inizio di una nuova avventura. E nelle prossime ore…

E’ Andrea Renzi il primo botto sul mercato dell’Adamant che affronterà il prossimo campionato di B Nazionale. Una trattativa che vi stiamo raccontando da qualche giorno, e che sin dai primi contatti ha preso la giusta direzione: Ferrara voleva fortemente Renzi, il giocatore voleva fortemente sposare il progetto, ed eccoci arrivati alla promessa di matrimonio. Siamo quindi alle firme, l’accordo sarà un 1+1, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità di un colpo importante per le ambizioni degli estensi, che puntano a fare un campionato da protagonisti pure in B1, attrezzandosi per il salto di categoria con un asse play-pivot di livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant, è fatta per Renzi. E’ il primo botto di mercato

