Acireale si accendono le luci sull’edizione 2025 di Jaci&Jazz | il programma di oggi 28 giugno

Si accendono le luci sull'edizione 2025 di Jaci&Jazz, in programma dal 27 al 29 giugno 2025 in Piazza Duomo ad Acireale. Il Festival Jazz di Acireale, organizzato dall' Associazione Culturale Sajamastra, con la direzione artistica di Antonio Marangolo è giunto alla nona edizione. Acireale Jazz Festival è ormai un appuntamento atteso dagli appassionati e uno degli eventi più rilevanti dell'estate siciliana. Jaci&Jazz è un'iniziativa che mira a promuovere la musica jazz, con un focus particolare sui giovani musicisti. L'edizione 2025 vedrà l'esibizione di sei band provenienti da conservatori nazionali ed esteri, con un totale di sette concerti distribuiti in tre giorni.