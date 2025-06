Accuse pesanti e relazioni difficili | prosciolto dall’accusa di stalking l’ex marito

Una storia di tensioni e accuse che scuote una famiglia, ma alla fine il giudice ha deciso di assolvere l’ex marito dall’accusa di stalking. Un caso che mette in luce le complesse dinamiche tra coniugi e come le relazioni passate possano lasciare tracce profonde, anche nel panorama giudiziario. La sentenza chiude un capitolo difficile, dimostrando che nel rispetto delle leggi e dei fatti si può trovare la verità.

Coniugi terribili, ma anche come genitori non scherzano. La relazione finita, però, ha uno strascico giudiziario con un’accusa di stalking nei confronti dell’uomo. Anche se il giudice, di fronte agli elementi portati in aula che ricostruiscono i comportamenti reciproci degli ex coniugi, ha deciso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

