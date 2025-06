Accordo con l’agente e addio Juve | 60 milioni di euro

Le ultime novità dal calciomercato bianconero scuotono la Juventus: dopo un accordo con l’agente, si pensa a una cessione da 60 milioni di euro, segnando la fine dell’avventura di Vlahovic. Sullo sfondo, le manovre in attacco con rinnovi e nomi come Jonathan David, ma tutto ruota attorno all’addio del serbo. Un nuovo capitolo sta per aprirsi, e i tifosi attendono con trepidazione le prossime mosse della Vecchia Signora.

Le ultime sul calciomercato bianconero: novità importanti dal Portogallo Il rinnovo del prestito di Kolo Muani e, forse, Jonathan David. Le manovre della Juve per l’attacco potrebbero coinvolgere anche una prima grande punta, ma la conditio sine qua non è l’addio di Vlahovic. La rottura col serbo è totale, per i bianconeri non c’è altra strada a quella del divorzio. (LaPresse) – Calciomercato.it Vlahovic come Chiesa un anno fa, con il rischio di restare bloccati fino ad agosto inoltrato. Il centravanti serbo non vuole rinunciare a un euro dei 12 milioni netti garantitigli dal contratto in scadenza nel 2026, in più trasferirsi solo in un club di pari o quasi valore a quello bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Accordo con l’agente e addio Juve: 60 milioni di euro

In questa notizia si parla di: addio - juve - accordo - agente

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

Assenza in panchina per Weah. Segnale di addio dalla Juventus? Il suo agente, non usa mezzi termini sulle voci di mercato. #Weah #Juve #Calciomercato #SerieA #NottinghamForest #juventusnews24 Vai su Facebook

Accordo con l’agente e addio Juve: 60 milioni di euro; Weah, no al Nottingham Forest. L'agente attacca la Juve: Una vergogna; L'agente di Dovbyk spegne le voci sull'addio: Resta alla Roma.

Accordo con l’agente e addio Juve: 60 milioni di euro - Juve ecco le ultime di calciomercato con le novità clamorose che giungono dal Portogallo: ecco tutti i dettagli ... Lo riporta calciomercato.it

La Juventus stringe per David: nuovo contatto, ecco cosa manca per la firma - E` Jonathan David il prescelto della Juventus per l`attacco e adesso il club bianconero vuole accelerare per il colpo, tanto che nelle prossime ore, come rivela. Riporta calciomercato.com