Accoltellò il fratello Non fu tentato omicidio | | Lesioni aggravate

Una drammatica vicenda familiare si è trasformata in un procedimento giudiziario, con Adamo Panone, un dipendente di banca di Como, al centro dell’attenzione. Dopo aver ferito gravemente il fratello durante una lite a fine febbraio, le accuse sono state riviste, passando da tentato omicidio a lesioni aggravate. Ma cosa ha spinto Panone a compiere un gesto così estremo? La vicenda si evolve, rivelando sfumature inaspettate e profonde...

Durante una lite con il fratello, a fine febbraio, lo aveva accoltellato all’addome, causandogli una ferita gravissima. Adamo Panone, dipendente di banca di 49 anni di Como, era stato inizialmente arrestato per tentato omicidio ma ora, a conclusione delle indagini, il sostituto procuratore di Como Antonia Pavan gli contesta le lesioni aggravate dall’uso del coltello. Un’accusa modificata alla luce delle effettive conseguenze a cui era andato incontro il ferito, raggiunto da un fendente all’altezza dell’ombelico, che gli aveva causato un’emorragia e la necessità di un intervento chirurgico di sutura, con una prognosi di 22 giorni, alcuni dei quali passati in Terapia Intensiva al Valduce, dove era stato trasportato dal fratello stesso che lo aveva immediatamente soccorso dopo averlo ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellò il fratello. Non fu tentato omicidio:: "Lesioni aggravate"

