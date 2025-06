Accoltellato alla schiena grave un uomo di 34 anni a Napoli

Un episodio di violenza scuote Napoli: un uomo di 34 anni è stato accoltellato alla schiena nel Rione Don Guanella, periferia Nord della città. Avvicinato da sconosciuti, ora si trova in condizioni gravissime in ospedale. La scena lascia sgomento e solleva interrogativi sulla sicurezza nel quartiere. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere la comunità napoletana.

L'uomo sarebbe stato avvicinato da sconosciuti e accoltellato al Rione Don Guanella, periferia Nord di Napoli: il 34enne è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accoltellato - uomo - napoli - schiena

Uomo trovato sanguinante in strada a Moncalieri: "Due rapinatori mi hanno accoltellato in casa" - Lunedì 12 maggio 2025, un uomo brasiliano sulla quarantina è stato trovato sanguinante per le strade di Borgo San Pietro a Moncalieri.

A Napoli una 59enne finisce in ospedale dopo un pestaggio per un rimprovero alla cassa Vai su Facebook

Accoltellato alla schiena, grave un uomo di 34 anni a Napoli; Napoli, 34enne aggredito e accoltellato alla schiena: ricoverato in codice rosso; Napoli, uomo accoltellato vicino alla Stazione Centrale: è in in gravi condizioni.

Accoltellato alla schiena, grave un uomo di 34 anni a Napoli - L'uomo sarebbe stato avvicinato da sconosciuti e accoltellato al Rione Don Guanella, periferia Nord di Napoli: il 34enne è stato ricoverato in ospedale ... Segnala fanpage.it

Napoli, 34enne aggredito e accoltellato alla schiena: ricoverato in codice rosso - Ieri in tarda serata un 34enne di Scampia è stato accompagnato al pronto soccorso del CTO. Secondo msn.com