Accoltellato alla schiena | è in codice rosso

Un episodio di violenza scuote il quartiere Don Guanella a Napoli: un uomo di 34 anni di Scampia è stato accoltellato alla schiena e trasportato in codice rosso al pronto soccorso. La dinamica resta ancora oscura e gli aggressori sconosciuti. La città si interroga sulla sicurezza e sulle cause di questa escalation. La vicenda si evolve: continueremo a seguire gli sviluppi.

Uomo accoltellato alla schiena: colpito mentre cammina - Una inquietante aggressione ha scosso Montoro, cittadina in provincia di Avellino, dove un uomo di 45 anni è stato accoltellato alla schiena ed è attualmente ricoverato in ospedale.

