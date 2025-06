Accesso a Medicina 2025 26 | boom di iscritti il ‘semestre filtro’ potrebbe essere online

Il mondo dell’educazione medica si prepara a una rivoluzione per il 2025/26, con un incremento senza precedenti di iscritti e la proposta innovativa del 'semestre filtro' online. Di fronte a sfide logistiche e spazi ridotti, le università italiane stanno puntando sulla didattica digitale e mista per garantire un avvio senza intoppi. Ma quali sono le implicazioni di questa trasformazione? Scopriamo insieme come cambierà l'accesso a Medicina nel prossimo futuro.

La riforma per l’accesso a Medicina 2025-26 prende il via tra le sfide logistiche. Con un boom di iscritti al nuovo semestre filtro, gli atenei italiani non dispongono di spazi sufficienti e ripiegano sulla didattica a distanza o mista per garantire l’avvio delle lezioni. L’avvio del nuovo percorso La riforma dell’accesso a Medicina per l’anno . Accesso a Medicina 202526: boom di iscritti, il ‘semestre filtro’ potrebbe essere online . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

