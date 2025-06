Accessibility Act per i viaggi aerei come cambia il check-in

L’Accessibility Act sta rivoluzionando il mondo dei viaggi aerei, introducendo nuove regole per garantire un’esperienza più inclusiva e autonoma. Le compagnie aeree e gli aeroporti dovranno aggiornare i loro servizi digitali, in particolare i siti internet, che rappresentano il primo punto di contatto per molti passeggeri. Questa normativa promette di rendere il check-in più semplice, accessibile e senza barriere, aprendo nuove frontiere di libertà per tutti i viaggiatori.

L’ Accessibility Act potrebbe cambiare il modo di viaggiare di milioni di europei. Nella legge per migliorare l’accessibilità dei servizi, in particolare di quelli digitali, rientreranno infatti anche le compagnie aeree e le società che gestiscono gli aeroporti. I nuovi obblighi saranno numerosi e punteranno a migliorare l’indipendenza delle persone disabili in questi contesti. A cambiare saranno soprattutto i siti internet, che sono il principale campo di intervento di questa legge. Anche gli aeroporti dovranno però adattarsi alle nuove norme, fornendo servizi fruibili anche alle persone con vari tipi di disabilità motoria, sensoriale o cognitiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Accessibility Act per i viaggi aerei, come cambia il check-in

In questa notizia si parla di: accessibility - viaggi - aerei - cambia

Nel 1980, il celebre scrittore e umorista P.J. O'Rourke intraprese un viaggio attraverso gli Stati Uniti a bordo di una Ferrari 308 GTS rossa fiammante. Nel suo articolo per Car and Driver, descrisse l'esperienza come una "reinvenzione del destino manifesto", so Vai su Facebook

Accessibility Act per i viaggi aerei, come cambia il check-in.

Così l’intelligenza artificiale cambia i viaggi aerei (con la sfida del singolo pilota a bordo) - L’intelligenza artificiale sarà prossimamente a bordo degli aerei e alcune compagnie aeree e produttori di aeromobili stanno già esplorando la possibilità di ridurre il numero di piloti nel cockpit gr ... Si legge su ilsole24ore.com

Viaggi aerei in Europa, cosa cambia per i diritti dei passeggeri – Ascolta - MSN - Viaggi aerei in Europa, cosa cambia per i diritti dei passeggeri – Ascolta. Segnala msn.com