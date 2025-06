Accessibilità al 100% sulle linee M1 e M2

Atm rafforza il suo impegno per un sistema di trasporto pubblico sempre più accessibile e efficiente, anche durante l’estate. Da sabato 19 luglio a domenica 7 settembre, lavori strategici tra Cadorna e Garibaldi renderanno necessaria una interruzione sulla linea M1 e M2, chiudendo le stazioni di Lanza e Moscova. Per raggiungere queste aree, sono disponibili alternative e servizi sostitutivi che garantiscono continuità di viaggio.

Prosegue l’impegno di Atm per una rete metropolitana sempre più efficiente e accessibile anche nei mesi estivi, attraverso importanti lavori infrastrutturali su più fronti. Da sabato 19 luglio a domenica 7 settembre gli interventi si svolgeranno tra Cadorna e Garibaldi e comporteranno necessariamente l’interruzione della circolazione dei treni nella tratta e la chiusura di Lanza e Moscova. Per raggiungere queste due stazioni è possibile utilizzare la rete tram, in particolare le linee 2 e 4. Queste attività straordinarie consistono nella sostituzione dei binari e nel rinnovo integrale di tutta la sede ferroviaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net