AC Milan e Castelli lanciano la loro prima collezione cycling | il comunicato

Due icone dell'eccellenza milanese, AC Milan e Castelli, uniscono le forze per dare vita a una collezione cycling premium.

La prima collezione del Milan dedicata al ciclismo, con Castelli; Castelli e AC Milan uniscono le forze per una collezione mai vista prima; AC Milan e Castelli lanciano la loro prima collezione cycling: il comunicato.

