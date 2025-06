Abusi su una dipendente Fs Security da parte di ultras del Napoli di ritorno da Torino

Un episodio grave e inaccettabile scuote Torino: una giovane dipendente FS Security è stata vittima di abusi da parte di ultras del Napoli, al ritorno dalla partita Torino-Napoli. Un fatto che solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza e il rispetto nelle manifestazioni sportive, richiedendo un'attenzione immediata per tutelare chi lavora in prima linea e garantire che episodi simili non si ripetano. È ora di agire con fermezza e responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un abuso nella stazione Porta Nuova di Torino nei confronti di una giovane dipendente Fs Security da parte degli ultrà del Napoli. L’episodio del primo dicembre scorso – segnalato dalla Polfer anche all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive – è raccontato oggi nell’edizione torinese del quotidiano la Repubblica. Dopo la partita Torino-Napoli la 25enne addetta alla sicurezza è stata accerchiata e palpeggiata da due o tre tifosi partenopei che si stavano dirigendo verso il treno che li avrebbe portati a casa. La donna, dopo aver denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, ha continuato a svolgere il suo lavoro, nonostante l’episodio l’avesse turbata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abusi su una dipendente Fs Security da parte di ultras del Napoli di ritorno da Torino

In questa notizia si parla di: dipendente - security - napoli - torino

Il Napoli è vicinissimo a chiudere con il Torino per l’acquisto di Milinkovic-Savic come vice Meret per 18 milioni di euro. Vai su Facebook

Lavorare con noi; Stellantis, chiusi i rapporti con Petronas: a rischio più di 500 dipendenti tra Torino e Napoli; Ferrovie dello Stato assume personale per la sicurezza di passeggeri e lavoratori in tutta Italia.

Addetta delle Ferrovie abusata dagli ultrà del Napoli in trasferta - La violenza sulla banchina il 1° dicembre alla stazione Porta Nuova: alcuni tifosi in trasferta hanno sorpreso la donna di 25 anni alle spalle ... torino.repubblica.it scrive

Napoli, chiede soldi per sosta a dipendente pubblico: denunciato parcheggiatore abusivo - Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, chiede soldi per sosta a dipendente pubblico: denunciato parcheggiatore abusivo ... Come scrive tg24.sky.it