Abusi su minorenni inglesi la Cassazione annulla con rinvio una condanna

Una svolta sorprendente scuote il caso di abusi su minorenni inglesi: la Corte di Cassazione annulla con rinvio la condanna di Michele Falotico, aprendo nuovi scenari giudiziari. La decisione evidenzia l'importanza di un'analisi approfondita e puntuale delle prove, e lascia intendere che il percorso verso la verità può ancora riservare colpi di scena. È un richiamo alla giustizia che non si ferma davanti alle prime sentenze.

A meno di un anno dalla sentenza della Corte di appello di Potenza pronunciata il 9 ottobre 2024, la Cassazione, su ricorso dell’avvocato difensore Giandomenico Di Pisa, ha annullato con rinvio alla corte di secondo grado di Salerno la condanna alla pena di 6 anni di reclusione, più pene accessorie, risarcimento del danno e spese legali, emessa nei confronti di Michele Falotico di Pisticci (Matera), accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di due minorenni di nazionalità inglese. Le ragioni dell’annullamento con rinvio saranno rese note al momento del deposito della sentenza. Falotico venne arrestato dalla Polizia di Stato insieme ad altri sette ragazzi, con l’accusa di violenza sessuale su due ragazze minorenni inglesi, che si sarebbe verificata a Marconia di Pisticci (Matera) nella notte del 7 settembre 2020, in una villa, nel corso di una festa di compleanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Abusi su minorenni inglesi, la Cassazione annulla con rinvio una condanna

In questa notizia si parla di: minorenni - cassazione - rinvio - condanna

