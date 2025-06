Abusi sessuali sulla figlioletta In carcere dopo la condanna

Un terribile caso di abusi sessuali scuote Recanati: un uomo di 48 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato dopo essere stato condannato per aver molestato la propria bambina di 12 anni. I carabinieri lo hanno rintracciato e portato in carcere in esecuzione di un ordine emesso dal Tribunale di Macerata. La società si stringe intorno alla vittima, sperando che giustizia prevalga e che il dolore possa trovare un’adeguata risposta.

Era accusato di violenza sessuale sulla sua bambina, all’epoca dei fatti 12enne. Arrestato un 48enne straniero. I carabinieri della stazione di Recanati hanno rintracciato e arrestato l’uomo, residente nella città leopardiana, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata. A carico dello straniero, il tribunale di Macerata ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione, poiché dovrà scontare la pena di sei anni e sei mesi di reclusione, per il reato di violenza sessuale aggravata su minore commesso dal 2018 al 2021. I fatti erano cominciati nel 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi sessuali sulla figlioletta. In carcere dopo la condanna

