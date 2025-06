Abusa di alcol e morde l' agente che interviene in una lite con la moglie | finisce arrestato

Una serata di ordinaria emergenza si trasforma in un episodio di violenza inattesa: un uomo, alterato dall’alcol, non ha esitato a mordere un agente intervenuto per sedare una lite familiare. La scena, avvolta da tensione e imprevedibilità, termina con l’arresto dell’aggressore. La vicenda ci ricorda quanto la gestione delle situazioni di crisi richieda freddezza e professionalità, ma anche come l’alcol possa trasformare il controllo in caos.

Un uomo in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, ha aggredito un poliziotto arrivando a infliggergli un morso all’altezza della coscia. E' successo nella serata di venerdì, intorno alle 20, quando una volante della Polizia di Stato è intervenuta per una lite. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

