Abraham in bilico non solo la pista Zenit | la Roma lo offre in Arabia

Calciomercato si avvicina e la Roma si prepara a rivoluzionare la propria rosa in vista di una stagione decisiva. L’attenzione è rivolta a grandi occasioni, tra cui Abraham in bilico tra la Roma e l’offerta araba, e l’obiettivo di tornare in Champions League. Prima di acquistare, però, il club deve valutare attentamente le strategie più efficaci per rafforzare ogni reparto, puntando a un futuro di successi e ambizioni più alte.

Il calciomercato è ufficialmente alle porte e la Roma è consapevole di trovarsi di fronte ad un’estate delicata. I giallorossi desidererebbero tornare in Champions League dopo 6 anni di astinenza e, per raggiungere questo importante traguardo, si sono affidati all’esperienza di Gian Piero Gasperini. Il coach di Grugliasco avrebbe bisogno di una rosa completa in ogni reparto, in grado di competere su più fronti. Prima di acquistare, però, il direttore sportivo Frederic Massara dovrebbe operare in uscita, piazzando quegli esuberi che consegnerebbero al club un gruzzoletto considerevole. Uno dei calciatori finiti alla porta risulterebbe essere Tammy Abraham, di rientro dal prestito al Milan. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Abraham in bilico, non solo la pista Zenit: la Roma lo offre in Arabia

In questa notizia si parla di: roma - abraham - bilico - pista

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato Roma La Premier ora chiama Angeliño Corriere dello Sport (J.Aliprandi) Cinque giorni alla chiusura della stagione e del bilancio: Massara ha messo in stand-by tutte le operazioni in entrata per concentrarsi su quelle in uscita. Se Angelino foss Vai su Facebook

Roma, rivoluzione in attacco: Dovbyk, Shomurodov e Abraham verso l’addio; Abraham, col Cagliari pochi minuti da brividi: futuro in bilico, ma il tempo stringe; Nottingham su Bove, Cristante in bilico. Abraham ha detto sì al West Ham, c’è Pardo.

Nottingham su Bove, Cristante in bilico. Abraham ha detto sì al West Ham, c’è Pardo - Il Messaggero - Gli Hammers, però, hanno bisogno di cedere (Ings può salutare) e la trattativa ha subito un rallentamento. Da ilmessaggero.it

Abraham, futuro in bilico con la Roma: piace in Premier, tutti i dettagli - Corriere dello Sport - L'attaccante può tornare in patria: si aspetta solamente la prima mossa per far scattare un'asta. Si legge su corrieredellosport.it