Abi podcast su conto per autonomia finanziaria delle donne

L’obiettivo del podcast è promuovere l’autonomia finanziaria delle donne, offrendo strumenti concreti e informazioni accessibili per gestire con sicurezza il proprio conto bancario. Questa iniziativa, realizzata dall’Associazione Bancaria Italiana in collaborazione con Uici, mira a superare le barriere dell’accessibilità e a diffondere una cultura finanziaria inclusiva, affinché ogni donna possa sentirsi protagonista del proprio futuro economico e finanziario.

La brochure su conto bancario quale strumento a supporto dell' autonomia finanziaria ed economica delle donne è anche in versione audio. La nuova iniziativa di sensibilizzazione ed educazione finanziaria è stata realizzata dall' Associazione Bancaria Italiana (Abi) grazie alla collaborazione con Uici-Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps, con il supporto del centro nazionale del libro parlato dell'Uici. Obiettivo del podcast è rendere quanto più accessibili a tutti, anche a persone non vedenti o ipovedenti, i contenuti della brochure "Banche per l'autonomia finanziaria ed economica delle donne" promossa da Abi e Federcasse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Abi, podcast su conto per autonomia finanziaria delle donne

In questa notizia si parla di: finanziaria - podcast - conto - autonomia

Abi, podcast su conto per autonomia finanziaria delle donne; Abi, conto bancario per l’autonomia economica delle donne: online il podcast; Sei già ricco ma non lo sai, Riccardo Spada: “Ecco come investire in totale autonomia”.

Abi, podcast su conto per autonomia finanziaria delle donne - La brochure su conto bancario quale strumento a supporto dell'autonomia finanziaria ed economica delle donne è anche in versione audio. Come scrive ansa.it

Vita da single: autonomia finanziaria, che cos’è e come raggiungerla? - MSN - Che però deve diventare essenziale non solo se ci si ritrova da sole ma anche se si è in coppia. Riporta msn.com