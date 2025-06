Abi conto bancario per l’autonomia economica delle donne | online il podcast

Scoprire come il conto bancario possa diventare uno strumento potente per l’indipendenza economica delle donne. Grazie a questa nuova iniziativa di ABI, realizzata in collaborazione con UICI e il supporto del Centro nazionale del Libro parlato, il podcast offre un percorso di educazione finanziaria accessibile e coinvolgente. Obiettivo del podcast è fornire strumenti concreti e consapevolezza, affinché ogni donna possa gestire il proprio futuro con autonomia e sicurezza.

Da oggi la brochure su conto bancario quale strumento a supporto dell’autonomia finanziaria ed economica delle donne è anche in versione audio. La nuova iniziativa di sensibilizzazione ed educazione finanziaria è stata realizzata da ABI–Associazione Bancaria Italiana grazie alla collaborazione con UICI-Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets-Aps, con il supporto del Centro nazionale del Libro parlato dell’UICI. Obiettivo del podcast è rendere quanto più accessibili a tutti, anche a persone non vedenti o ipovedenti, i contenuti della brochure “Banche per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne” promossa da ABI e Federcasse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

