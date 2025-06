Abbiamo vinto l’Europa è con noi 200mila persone hanno sfidato divieti e blocchi al Budapest Pride

A Budapest, oltre 200mila persone hanno sfidato divieti e ostacoli per partecipare al Pride, dimostrando che la passione e la lotta per i diritti non si fermano davanti a nulla. Con la presenza di importanti leader come Schlein, Zan e parlamentari europei, questa marcia si trasforma in un simbolo potente di solidarietà e resistenza. È una festa, nonostante tutto: l’Europa c’è, dall’altra parte del ponte, pronta a sostenere il cambiamento.

