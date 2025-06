Abbiamo bloccato un bonifico da 5 mila euro | hanno clonato il numero della banca e dei carabinieri per truffarmi

Hai mai pensato che una semplice telefonata potesse mettere a rischio i tuoi risparmi? È successo a una persona che, credendo di parlare con le autorità, stava per perdere 5 mila euro a causa di una truffa ben orchestrata. Questa storia ci ricorda quanto sia importante essere sempre vigili e informati. Ecco come stavo per cadere in una delle trappole più insidiose del web.

"Ho ricevuto una telefonata dal call center della mia banca, che mi avvisava di aver bloccato un accredito di 5 mila euro a favore di una persona iscritta in una black list. Poi mi ha chiamato qualcuno fingendosi un carabiniere. Il numero corrispondeva ad un comando di Roma. Ecco come stavo per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

