A1 femminile Bacaloni nello staff della Cbf Balducci

Con grande entusiasmo, la CBF Balducci Macerata annuncia la conferma di Nicola Bacaloni come assistente allenatore per la stagione 2025/26 dell’A1 femminile. Il tecnico marchigiano, classe 1986, dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua passione, rafforzando un team già competitivo. Non solo, Bacaloni riveste ruoli chiave che continueranno a portare successo e crescita alla squadra e al progetto arancionero.

Un altro tassello dello staff tecnico arancionero 202526 va al suo posto: ci sarà ancora coach Nicola Bacaloni nel ruolo di assistente allenatore della Cbf Balducci Macerata per la stagione nell’A1 di volley femminile. Il tecnico marchigiano, classe 1986, affiancherà di nuovo l’head coach Valerio Lionetti e il vice Luca Martinelli, sedendo così sulla panchina della società maceratese per il terzo anno consecutivo. Non solo, Bacaloni riveste anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile arancionero, un incarico in cui può vantare una lunga carriera sia con il vivaio della Cbf Balducci ma anche in altre realtà della nostra regione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A1 femminile. Bacaloni nello staff della Cbf Balducci

In questa notizia si parla di: bacaloni - femminile - staff - balducci

A1 femminile. Bacaloni nello staff della Cbf Balducci; Nicola Bacaloni sarà l’assistant coach per la stagione 2024/25: il dt del vivaio arancionero resta anche nello staff prima squadra; CBF Balducci HR Macerata - Il tecnico Nicola Bacaloni confermato nello staff arancionero 25/26.

A1 Women. Bacaloni in the Cbf Balducci staff - Un altro tassello dello staff tecnico arancionero 2025/26 va al suo posto: ci sarà ancora coach Nicola Bacaloni nel ruolo di assistente allenatore della Cbf Balducci Macerata per la stagione nell’A1 d ... Si legge su sport.quotidiano.net

A1 femminile. Bacaloni nello staff della Cbf Balducci - Un altro tassello dello staff tecnico arancionero 2025/26 va al suo posto: ci sarà ancora coach Nicola Bacaloni nel ruolo di assistente allenatore della Cbf Balducci Macerata per la stagione nell’A1 ... Lo riporta sport.quotidiano.net