A1 coppia di Bisceglie muore in uno schianto | tornavano dalla laurea della figlia

Un tragico incidente sull'autostrada A1 a Roma ha spezzato la vita di una coppia di Bisceglie, tornata dalla laurea della figlia. La scena, drammatica e inattesa, ha scosso tutti: anche un furgone è rimasto coinvolto nello scontro. Questa tragedia ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, lasciando un vuoto difficile da colmare per le famiglie e la comunità .

L'incidente è avvenuto sull'autostrada A1, all'altezza di Roma. Nell'incidente fatale della coppia di Bisceglie, è rimasto coinvolto anche un furgone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - A1, coppia di Bisceglie muore in uno schianto: tornavano dalla laurea della figlia

Due coniugi di Bisceglie, Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, sono morti in un incidente sulla A1 mentre rientravano dalla festa di laurea della figlia. Grave una delle figlie e un carabiniere. Cordoglio del sindaco Angarano e del sindacato Unarma. Vai su X

