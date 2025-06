A Vieste la sesta edizione del Festival ' Cristalda & Pizzomunno'

A Vieste, dal 8 al 21 luglio, torna il Festival Internazionale di Musica Classica ‘Cristalda & Pizzomunno’, giunto alla sua sesta edizione. Promosso dal Comune e diretto dal maestro Antonello D’Onofrio, questo evento unico offre quattro serate indimenticabili tra auditorium e anfiteatro, con artisti di fama internazionale e programmi straordinari. Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica classica di immergersi in un’atmosfera magica e raffinata, che...

