A Tursi arriva il Demo Day | innovazione in scena per la cultura

A Tursi si accende l’entusiasmo con il Demo Day: Innovazione in Scena per la Cultura, un’occasione unica per scoprire le nuove frontiere digitali che stanno rivoluzionando il patrimonio culturale. Lunedì 30 giugno, nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, protagonisti saranno startup, innovatori e creativi pronti a mostrare soluzioni rivoluzionarie. Preparatevi a un pomeriggio di scoperta e ispirazione, dove il futuro della cultura prende vita.

Si terrà lunedì 30 giugno, dalle 14 nel Salone di rappresentanza di palazzo Tursi, il Demo Day: Innovazione in Scena per la cultura, evento finale del programma di accelerazione e trasferimento tecnologico promosso dalla #CallTechUp all’interno del progetto Cte Genova – Opificio digitale per la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

CTE Genova - Demo Day: Innovazione in Scena per la Cultura.

