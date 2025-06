A torso nudo brandisce un coltello e si presenta alla stazione del metrò

Un episodio inquietante scuote la tranquillità della metropolitana di Bussero: un uomo di 47 anni, senza vestiti e armato di coltello, si presenta improvvisamente alla stazione. La sua apparizione ha suscitato paura tra i passeggeri, lasciando tutti in attesa di chiarimenti. Un gesto estremo che richiede immediata attenzione da parte delle autorità per garantire sicurezza e serenità. Ma cosa ha spinto questa persona a compiere un gesto così imprevedibile?

Attimi di paura per un uomo di 47 anni che, a torso nudo e armato di coltello, si è presentato alla stazione della metropolitana M2 di Bussero (sulla linea verde, nel ramo di Gessate). È successo nei giorni scorsi, ma è stato reso noto soltanto sabato. Nudo e armato di coltello in stazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

