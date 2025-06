A settembre nascerà la Fiera di Novate

A settembre, Novate si trasformerà nel cuore pulsante della vita sociale e produttiva locale con la prima edizione di “Novate-Fiera”. Un evento imperdibile che, domenica 28 settembre, animerà l’area mercato di circa 40 mila m², offrendo una vetrina vibrante alle realtà del territorio. Un’occasione unica per scoprire, condividere e valorizzare le eccellenze che rendono Novate un luogo speciale. Non mancate!

È fissata per domenica 28 settembre nell'area mercato la prima edizione di "Novate-Fiera", la fiera cittadina ideata per mettere in luce e far conoscere le realtà del mondo produttivo e sociale del territorio. Un'area di circa 40 mila m2 che sarà suddivisa in "zona perimetrale", destinata agli stand

