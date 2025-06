A Sesto Fiorentino le farmacie boicottano i prodotti israeliani La ribellione | Odore di antisemitismo

A Sesto Fiorentino, le farmacie comunali hanno deciso di boicottare i prodotti israeliani, sollevando un'ondata di polemiche e sospetti di antisemitismo. La decisione dell'Azienda farmacie e servizi spa, controllata dal Comune, ha suscitato dibattiti sulla moralitĂ e sulle implicazioni di questa scelta. Un passo che potrebbe segnare un precedente nel panorama del commercio locale e oltre, lasciando aperte molte domande sulla fine o l'inizio di un nuovo modo di fare solidarietĂ e protesta.

Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale israeliano in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino (Firenze). Lo ha deciso l'Azienda farmacie e servizi spa, controllata al 100% dal Comune e proprietaria di 8 esercizi commerciali sul territorio. "Si tratta del primo caso di attuazione del boicottaggio economico con queste modalitĂ - spiega una nota del Comune -. La stessa delibera sancisce anche l'interruzione di ogni forma di relazione istituzionale tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti del Governo israeliano o enti e Istituzioni a esso riconducibili fino a quando non sarĂ ripristinato il rispetto del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Sesto Fiorentino le farmacie boicottano i prodotti israeliani. La ribellione: “Odore di antisemitismo”

In questa notizia si parla di: farmacie - sesto - fiorentino - prodotti

Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino - In un gesto di solidarietĂ e coerenza, le farmacie comunali di Sesto Fiorentino hanno deciso di sospendere la vendita di prodotti israeliani, dai farmaci alle attrezzature mediche.

Dal 1° luglio in tutte le farmacie comunali di Sesto Fiorentino sarà sospesa la vendita di prodotti realizzati da aziende israeliane, comprese attrezzature mediche, farmaci da banco, parafarmaci e cosmetici. Si tratta del primo boicottaggio istituzionale in Italia @ Vai su X

Sesto Fiorentino, dal 1° luglio stop ai prodotti israeliani nelle farmacie comunali: è il primo caso in Italia. La delibera dell’Azienda farmacie e servizi, partecipata al 100% dal Comune, esclude farmaci, parafarmaci e cosmetici di aziende israeliane, con eccezion Vai su Facebook

Via i prodotti israeliani dalle farmacie comunali, il boicottaggio di Sesto Fiorentino; Sesto Fiorentino, le farmacie boicottano i prodotti delle aziende di Israele. “Odora di antisemitismo”; Le farmacie di Sesto Fiorentino boicottano i farmaci made in Israele.

Sesto Fiorentino, le farmacie boicottano i prodotti delle aziende di Israele. “Odora di antisemitismo” - Stop alla vendita di farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e preparati cosmetici prodotti da aziende israeliane o realizzati con capitale ... Si legge su iltempo.it

Sesto Fiorentino dice no ai prodotti israeliani. E’ il primo boicottaggio istituzionale in Italia - Nelle farmacie comunali non saranno più in vendita parafarmaci, creme, farmaci da banco, attrezzature che arrivano da Tel Aviv. Lo riporta repubblica.it