A Scuola in Europa premia Certosa Per Francesco tre mesi di studio ospite di una famiglia francese

In un mondo che valorizza le esperienze internazionali, Francesco di Certosa si distingue come esempio di determinazione e ambizione. Premiato tra i dieci vincitori del programma “A scuola in Europa”, partirà per un trimestre in Francia, vivendo un’immersione culturale che arricchirà il suo percorso scolastico e personale. Mentre i suoi coetanei sono in vacanza, Francesco si prepara a scrivere una nuova pagina di crescita e scoperta. La sua storia dimostra che con impegno e supporto, anche i giovani delle aree meno privilegiate possono aprire le porte al mondo.

Mentre i suoi coetanei saranno in vacanza, Francesco partirĂ per frequentare un trimestre scolastico in Francia. Il giovane di Certosa è tra i dieci vincitori delle borse di studio "A scuola in Europa", rivolto agli iscritti agli istituti tecnico-professionali che spesso hanno minori opportunitĂ di studiare all'estero rispetto ai liceali. Il progetto, promosso da Intercultura e sostenuto da Fondazione Pesenti Ets e Fondazione UniCredit, mette in palio borse di studio per frequentare senza alcun costo un periodo all'estero, accolti in famiglie del luogo. "Ho voluto partecipare al bando perchĂ© per me era un'opportunitĂ d'oro e lasciarmela scappare sarebbe stato uno spreco – ha detto un felicissimo Francesco Borruso – Ricordo il momento in cui ho scoperto di aver vinto, mi trovavo a scuola, era un momento di pausa, tutta la classe era in silenzio.

