A Pordenone sei bambini con autismo diventano finanzieri per un giorno

A Pordenone, sei bambini con autismo hanno vissuto un’esperienza unica diventando “finanzieri per un giorno” al comando provinciale della Guardia di Finanza. Un’occasione speciale, resa possibile dalla collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo Onlus, che ha regalato loro un sorriso e nuove emozioni. Un’iniziativa che dimostra come l’inclusione e la solidarietà possano aprire porte inaspettate, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.

Sei bambini con autismo "finanzieri per un giorno". È successo al comando provinciale della guardia di finanza. I ragazzi, ospiti della Fondazione Bambini e Autismo Onlus, sono stati accompagnati dagli educatori per una visita nella sede delle fiamme gialle di Pordenone. Gli ospiti, accolti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

