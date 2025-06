A Ponte San Pietro tagliato il nastro per la nuova rotatoria sulla Briantea

A Ponte San Pietro, il 28 giugno è stato un giorno speciale: è stato tagliato il nastro della nuova rotatoria sulla Briantea, simbolo di sicurezza e modernità. Questo intervento, frutto di un accordo tra Comune e Provincia di Bergamo, rappresenta un passo avanti per la mobilità locale. I lavori, affidati alla ditta Bergamelli Srl, hanno trasformato l’incrocio in un punto strategico. Un passo importante per il futuro della comunità, che ora può beneficiare di nuove infrastrutture più efficienti e sicure.

Inaugurata nella mattina di sabato 28 giugno a Ponte San Pietro la nuova rotatoria realizzata all’intersezione tra la SP 342 (ex strada statale Briantea) e le vie San Clemente, Italia, Donizetti, Sant’Anna e Santa Lucia. L’intervento è frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Ponte San Pietro e la Provincia di Bergamo nel 2023. I lavori, affidati alla ditta Bergamelli Srl di Albino nel 2024, si sono svolti tra la fine 2024 e inizio 2025, con una durata complessiva di nove mesi, nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 1.200. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - A Ponte San Pietro tagliato il nastro per la nuova rotatoria sulla Briantea

In questa notizia si parla di: ponte - pietro - rotatoria - briantea

Ponte San Pietro, chiude il punto nascite: potenziati gli altri servizi, quasi 700 prestazioni in più in un anno - L'ospedale di Ponte San Pietro chiuderà il punto nascite, come annunciato nel recente incontro tra Ats Bergamo e i sindaci locali.

S’inaugura il 28 giugno alle 10 la maxi-rotatoria lungo la Briantea, all’incrocio noto come «Zecchetti», a Ponte San Pietro. Vai su Facebook

A Ponte San Pietro tagliato il nastro per la nuova rotatoria sulla Briantea; Maxi-rotatoria lungo la Briantea, ecco come cambierà la viabilità - Foto e video; A Ponte San Pietro tagliato il nastro per la nuova rotatoria sulla Briantea.

Maxi-rotatoria lungo la Briantea, ecco come cambierà la viabilità - Foto e video - rotatoria lungo la Briantea, all’incrocio noto come «Zecchetti», a Ponte San Pietro. Secondo ecodibergamo.it

Si asfalta la rotatoria a Ponte San Pietro: dal 18 al 24 giugno disagi lungo la Briantea - Aperta da marzo, ha già snellito la circolazione stradale. Da ecodibergamo.it