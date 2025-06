A Partinico ci si può ammalare ma solo di giorno Rifondazione | Manca il servizio pediatrico notturno

A Partinico, la sicurezza dei più piccoli non è garantita 24 ore su 24. L’assenza di un servizio pediatrico notturno all’ospedale locale, denunciata dal circolo “Peppino Impastato” di Rifondazione Comunista, mette in crisi le famiglie e la tutela della salute dei bambini. Un caso recente ha evidenziato come questa lacuna possa rappresentare un rischio concreto: scopriamo insieme tutti i dettagli e le implicazioni di questa problematica.

L'ospedale di Partinico, nel palermitano, non garantisce un servizio pediatrico notturno. A denunciarlo è il circolo "Peppino Impastato" del Partito della Rifondazione comunista di Partinico riportando il caso di una signora che, il 26 giugno scorso, ha portato il proprio figlio di 2 anni alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Partinico, il Circolo “Peppino Impastato” di Rifondazione Comunista sollecita interventi urgenti per la pediatria notturna.

“All’ospedale di Partinico non c’è il pediatra di notte”, la denuncia di una mamma - “Mio figlio aveva la febbre a 40°, ma in pronto soccorso mi hanno detto che il pediatra non c’è di notte. Si legge su blogsicilia.it

"Servizio pediatrico continuativo" - Il Resto del Carlino - Istituire un servizio di assistenza pediatrica che permetta la visita dei bambini quando sono chiusi gli ambulatori dei pediatri di libera scelta. Scrive ilrestodelcarlino.it