A Montesilvano torna l' isola pedonale estiva | strade giorni e orari

A Montesilvano torna l’amatissima isola pedonale estiva sul lungomare, un’occasione imperdibile per vivere appieno le serate estive in sicurezza e relax. Da sabato 28 giugno fino al 31 agosto, le strade si trasformeranno in un’oasi di tranquillità dalle 20 alle 00:30, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica tra musica, negozi aperti e buon cibo. Con la chiusura al traffico e la sosta vietata, l’estate a Montesilvano promette momenti di puro divertimento e convivialità.

Inizia sabato 28 giugno l'isola pedonale sul lungomare di Montesilvano. Fino al 31 agosto infatti verrà ripristinata l'isola pedonale tutti i giorni dalle ore 20 alle 00:30. Di conseguenza il traffico sarà chiuso e la sosta sarà vietata su entrambi i lati delle aree designate, con la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

