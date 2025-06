A Manduria la raccolta differenziata adesso si fa da app

A Manduria, la rivoluzione della raccolta differenziata ha un nuovo volto: l’app Tarantini Time Quotidiano. Basta stress e confusione: ora i cittadini dispongono di un alleato digitale multilingue, pronto a guidarli passo dopo passo nella corretta separazione dei rifiuti, a consultare i calendari aggiornati e a prenotare facilmente il ritiro a domicilio. La gestione dei rifiuti diventa semplice, immediata e senza errori: il futuro della sostenibilità è a portata di clic.

Tarantini Time Quotidiano Basta farsi sorprendere da un cambiamento nel calendario della raccolta o perdere tempo a cercare di capire come conferire correttamente un prodotto! Da oggi i cittadini di Manduria hanno un “ tutor ” digitale e multilingue per differenziare i rifiuti senza errori, tenere sotto controllo i calendari del porta a porta, conoscere orari e localizzazione dei punti di raccolta e prenotare in un clic il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti. L’amministrazione comunale, d’accordo con il gestore Gial Plast, ha infatti deciso di dare una svolta digitale al servizio di gestione ambientale, adottando Junker, la più diffusa ed evoluta app per la raccolta differenziata, che è stata già introdotta con successo in oltre 3. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Manduria la raccolta differenziata adesso si fa da app

