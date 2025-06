A Lecco riapre un tratto di lungolago

A Lecco, il nuovo tratto di lungolago riapre in anticipo, regalando ai pedoni uno spazio rinnovato per immergersi nella bellezza del lago. Nonostante i lavori ancora in corso, l’assessore Maria Sacchi ha deciso di aprire al transito pedonale tra l’Imbarcadero e Piazza Stoppani, in vista della Festa del Lago e della Montagna. Un passo importante per valorizzare il cuore cittadino e godersi il paesaggio in tutta sicurezza.

Riapre in anticipo un tratto di nuovo lungolago di Lecco. Ma solo per i pedoni, non per i ciclisti. Nonostante i lavori ancora in corso, l'assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi ha deciso di aprire almeno al transito pedonale il primo tratto di lungolago, tra l'Imbarcadero e piazza Antonio Stoppani, in anticipo rispetto al cronoprogramma. Le transenne sono state rimosse ieri, in vista della Festa del Lago e della Montagna, in programma in questo week end, con diverse iniziative, tra cui lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Si prevede l'arrivo di quasi 20mila persone e lo spazio, con il cantiere precluso, non sarebbe bastato, perchĂ© una parte di lungolago è interdetta: è quella dove ancora ci sono i rottami posti sotto sequestro dai magistrati, che indagano per il crollo della maxi ruota panoramica abbattuta da una tromba d'aria sabato scorso.

