A Gitano il Premio alla carriera degli Amici del Telesia for Peoples 2025

Una serata di grande festa e riconoscimento sta per celebrare uno dei protagonisti della musica campana: Gitano, pseudonimo di Antonio Fusco, riceverà il prestigioso Premio alla Carriera degli “Amici del Telesia for Peoples” 2025. L’evento, in programma il 13 luglio nel suggestivo parco delle Terme di Telese, renderà omaggio a un artista che ha saputo conquistare con il suo talento e la sua passione. Una serata indimenticabile che celebra la cultura e i talenti del territorio.

Sarà assegnato a Gitano il Premio alla carriera degli "Amici del Telesia for Peoples" 2025. Gitano, pseudonimo di Antonio Fusco, infatti è uno degli ospiti della serata spettacolo conclusiva del Premio "Telesia for Peoples", in programma il 13 luglio nel parco delle Terme di Telese. Ad annunciarlo sono gli organizzatori che da qualche anno prediligono ospitare artisti campani, ancor di più se sono Sanniti come nel caso di Gitano, convinti che l'evento possa rappresentare anche per loro una vetrina importante. Nella sua carriera Gitano è giunto tra i primi posti in ben due edizioni del Festival di Sanremo (terzo e quarto posto), con Pelle di Luna e Tamurè, disco d'oro con l'album "Pelle di luna".

