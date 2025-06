A Gibellina la traccia viva del talento dello scultore

A Gibellina, il passato e il presente si incontrano attraverso le opere di grandi scultori che plasmano il paesaggio e l'anima del luogo. Arnaldo Pomodoro, il "gigante della scultura", ha lasciato un segno indelebile, trasformando la sua visione in memoria viva. La sua ereditĂ continua a parlare, ispirando nuove generazioni a scoprire il valore dell'arte come testimonianza eterna. In questa terra, il talento diventa traccia per tutta la vita.

sono artisti che diventano parte del paesaggio, della memoria, della storia. Arnaldo Pomodoro, “il gigante della scultura”, venuto a mancare lo scorso 22 giugno, lo è stato per Gibellina, comune in provincia di Trapani, dove resta il segno forte e poetico della sua visione. Un segno . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - A Gibellina la traccia viva del talento dello scultore

In questa notizia si parla di: gibellina - traccia - viva - talento

Domani, a Gibellina, una notte di arte, musica e visioni trasformerĂ la cittĂ in un palcoscenico a cielo aperto. Una grande anteprima per le Orestiadi 2025, per festeggiare il riconoscimento come prima ' Vai su Facebook

Gibellina dice addio al maestro Arnaldo Pomodoro.

A Gibellina si apre 'Plenaria', residenza con 5 fotografi - MSN - Con l'inaugurazione della mostra 'Dettagliatamente' di Vito Faraci si apre sabato 14 dicembre, alle ore 17,30, presso Belìce/Epicentro di Gibellina (Trapani ... Scrive msn.com

Sicilia / Dalla viva Gibellina a Castellammare miraggio blu - Gibellina sta tornando al centro della scena paesaggistica e artistica a quasi quarant’anni dalla realizzazione del Cretto di Alberto Butti. Segnala ilsole24ore.com