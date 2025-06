A fuoco scarti di lavorazione a San Giovanni al Natisone

Un incendio devastante ha scosso la zona industriale di San Giovanni al Natisone, coinvolgendo lo stabilimento della Comec Group, specializzata in macchine per il legno. Verso le 20:45 di ieri sera, il fumo denso e minaccioso si è alzato nel cielo di Dolegnano, suscitando preoccupazione tra residenti e autorità . Le indagini sono in corso per determinare le cause e valutare i danni, mentre la comunità resta in attesa di aggiornamenti.

Verso le 20 e 45 di ieri sera un incendio ha interessato la zona industriale di Dolegnano, nel comune di San Giovanni al Natisone. Il fumo si è alzato dallo stabilimento della Comec Group, un'azienda locale che si occupa della produzione di macchine per lavorare il legno, in via Cascina Rinaldi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

